Goleiro deve se apresentar ao Vitória nos próximos dias; saiba quando | A TARDE

O Vitória anunciou oficialmente na tarde desta quarta-feira, 3, a contratação de oito novos jogadores para a temporada 2024. Acertado com o rubro-negro baiano, o goleiro Muriel Becker não consta na lista de reforços.

O Portal A TARDE entrou em contato com José Maria Neis, agente que cuida da carreira de Muriel há 21 anos. Ele explicou que o jogador está de fato acertado com o Leão da Barra e está em processo de rescisão junto ao AEL Limassol, do Chipre, seu atual clube. Após concluir o trâmite, a tendência é que ele desembarque em Salvador na próxima segunda-feira, 8, para iniciar os testes físicos e exames médicos.

Muriel Gustavo Becker tem 36 anos e é formado na base do Internacional, onde se profissionalizou. No Brasil, acumula passagens por Caxias-RS, Portuguesa, Bahia e Fluminense.

Após sair do Tricolor carioca em 2022, se transferiu para o AEL Limassol. Antes, atuou no Belenenses-POR.