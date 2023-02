Goleiro pretendido pelo Vitória é liberado pelo Vasco

Buscando reforçar o elenco para a sequência da temporada, o Vitória tenta a contratação do goleiro Thiago Rodrigues. O atleta, que estava no Vasco, já foi liberado pela diretoria do clube carioca, que não informou qual será o seu destino.

O goleiro de 34 anos foi titular na campanha da Série B de 2022, que culminou com o acesso do time carioca, mas nesta temporada perdeu espaço para Ivan e Leo Jardim, deixando Thiago como terceira opção.

Thiago acumula passagens pelo Paraná, Figueirense, Caxias, Rio Branco-PR e o CSA, antes de ir para o Vasco.

Além de um goleiro, a diretoria do Leão da Barra busca um zagueiro, um lateral-esquerdo, um meia e dois jogadores para atuar na beirada do campo.