Guilherme Lazaroni inicia a fase de transição depois da cirurgia

O lateral-esquerdo do Vitória, Guilherme Lazaroni, deu início à fase de transição após ser submetido a uma cirurgia na bacia. Mesmo de férias, o jogador está indo ao clube e vai cumprindo o planejamento dos departamentos médico e físico do Leão da Barra.

Inicialmente, Lazaroni passou na fisioterapia do clube e depois desceu para o campo com o fisioterapeuta para uma série de exercícios controlados. De acordo com o fisioterapeuta Fernando Neto, o atleta tem reagido bem e a tendência é que no dia 28 de novembro, quando ocorre a reapresentação do grupo, ele já possa treinar normalmente.

O defensor tem contrato com o Vitória até abril de 2023 e vinha reclamando de incômodo na região da bacia. Dessa forma, o departamento médico optou por um tratamento mais conservador. Como não houve melhoras, o Dr. Luís Filipe Fernandes reuniu-se com os demais integrantes do DM e decidiu pela realização da cirurgia.

“Após os exames constatamos um processo inflamatório na região adutora e bacia. Optamos, inicialmente, pelo tratamento conservador, e como o atleta continuou se queixando decidimos pelo tratamento cirúrgico, que foi bem-sucedido. A recuperação está dentro da previsão inicial de 10 semanas”, disse o médico.

A cirurgia foi realizada em outubro e está completando um mês nesta segunda-feira, 14. O processo de retorno está avançado, mas segue a previsão inicial de 10 semanas.