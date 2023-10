Ídolo do Vitória enaltece poder do Barradão: “Elemento muito forte” | A TARDE

“Caiu no Barradão, vira comida de Leão”. Quem já frequentou as dependências do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, certamente já escutou essa frase. Tal ‘ditado popular’ entre os rubro-negros é associado à representatividade que a praça esportiva tem para o Esporte Clube Vitória. Invicto há dez jogos dentro de casa, o Leão da Barra deposita no fator mandante a válvula propulsora para estar na liderança da Série B.

O Portal MASSA! foi atrás de uma figura icônica na história do Vitória, o atacante Antônio Rogério Silva Oliveira, mais conhecido como Índio, para falar sobre o atual momento do Leão. Em entrevista à equipe de reportagem, o ex-jogador expressou a sensação de contar com o apoio da torcida no Barradão.

“Tive esse privilégio de poder jogar no Vitória e ver a força que o torcedor tem. Em 2007, quando a gente subiu para a Série A também, tivemos um público muito bom em todos os jogos. [O Barradão] é um elemento muito forte, e naquele tempo foi um clube que quis subir, que almejou um acesso. E agora [o Vitória] está mais perto do que nunca de conseguir um título nacional. Estou na torcida para que isso aconteça, que nós possamos subir e ser campeões”, analisou.

Natural da cidade de Itatira, no Ceará, Índio anotou 68 gols em 133 partidas pelo Leão. O artilheiro nato enquanto esteve dentro de campo, que ficou marcado por quatro gols em um clássico Ba-Vi, destacou os elementos essenciais para um clube conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

“Eu acho que o elemento principal é o torcedor ir aos jogos, comparecer do jeito que tem sido, e ter o salário em dias. Acho que isso [salário] é o mais importante, que deixa o jogador feliz, que o deixa tranquilo para poder trabalhar. Esses são os dois pontos fundamentais para uma equipe conseguir um acesso e até mesmo um título”, comentou ao Portal MASSA!.

Campanha em casa

Desde a primeira rodada da Segundona, o Rubro-Negro tem 13 triunfos, um empate e duas derrotas. O revés mais recente ocorreu diante do Criciúma, por 1 a 0, na 12ª rodada.

Triunfos:

Vitória 3 x 0 Ponte Preta (1ª rodada);

Vitória 2 x 0 Londrina (3ª rodada);

Vitória 1 x 0 CRB (8ª rodada);

Vitória 3 x 0 Ituano (10ª rodada);

Vitória 1 x 0 CRB (8ª rodada);

Vitória 3 x 0 Ituano (10ª rodada);

Vitória 2 x 1 Sampaio Corrêa (14ª rodada);

Vitória 2 x 1 Novorizontino (17ª rodada);

Vitória 1 x 0 Chapecoense (19ª rodada);

Vitória 2 x 0 ABC (21ª rodada);

Vitória 1 x 0 Ceará (23ª rodada);

Vitória 2 x 0 Botafogo-SP (24ª rodada);

Vitória 3 x 0 Avaí (28ª rodada);

Vitória 1 x 0 Tombense (30ª rodada);

Vitória 2 x 0 Guarani (32ª rodada).

Derrotas:

Vitória 2 x 3 Atlético-GO (6ª rodada);

Vitória 0 x 1 Criciúma (12ª rodada).

Empate:

Vitória 0 x 0 Mirassol (26ª rodada)