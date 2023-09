Ídolo do Vitória, Neto Baiano vai disputar mundial de clubes no fut-7

Após pendurar as chuteiras no futebol profissional, Neto Baiano já tem um novo desafio em sua carreira. Aos 40 anos, o ídolo do Vitória vai defender as cores do Betesporte no Mundial de Clubes de Fut-7, que será realizado no México. O time de Pernambuco é um dos representantes do Brasil no torneio que reúne as melhores equipes do mundo.

O Betesporte foi campeão da Liga das Américas, de maneira invicta, na última temporada e levantou a taça da Liga Nacional da modalidade com três vitórias, um empate e apenas uma derrota. As conquistas garantiram a vaga no mundial, que começa nesta segunda-feira, 11, em Puebla, no México.

“Temos uma equipe que trabalha bastante, se esforça muito por esse projeto e é um orgulho muito grande jogar aqui. Sabemos que a competitividade é bem alta, então a nossa motivação é ainda maior. Jogador gosta de partida grande. Tenho certeza de que podemos fazer um grande torneio", disse Neto.

Nos últimos dois anos, Neto Baiano atuou pela Juazeirense, onde enfrentou uma grave lesão em 2022, que o deixou afastado dos gramados por um longo período, mas voltou a entrar em campo no Campeonato Baiano deste ano. No Vitória, onde fez história, ele acumula mais de 140 jogos e ainda é o maior artilheiro do Barradão, com 53 gols anotados.

Ao lado de Neto Baiano está Jorge Henrique, outro grande atacante do futebol brasileiro. Campeão da Libertadores e do Mundial com o Corinthians, em 2012, o baixinho comprou o desafio de conquistar o mundo também no fut-7.

“Mundial eu sei bem da pressão que é (risos). Vamos fazer uma boa competição, representar não só o clube, mas o Brasil. Será uma oportunidade de mostrarmos nosso trabalho e colocar mais esse troféu na minha galeria, estou com muita vontade de jogar novamente”, afirmou Jorge Henrique.

Neto Baiano e Jorge Henrique são as apostas do Betesporte para o mundial de fut-7 | Foto: Divulgação | SA Betesporte

A competição de clubes mais importante do fut-7 conta com a confirmação de gigantes da modalidade, como o Sidekicks (México), Lazio (Itália) e Bars (Rússia). Primeiro time do Nordeste a vencer uma competição internacional de fut-7, o Betesporte agora conta com Neto Baiano e Jorge Henrique para conquistar o título mundial da categoria.