Ídolo do Vitória promove participação do clube em torneio na Argentina | A TARDE

Recentemente o time sub-16 do Vitória se sagrou campeão invicto da Interior CUP, competição de futebol realizada em Bahía Blanca, província de Buenos Aires, na Argentina. Quem proporcionou a participação do Leão da Barra na competição foi o ídolo rubro-negro Damian Escudero, que recepcionou a delegação.

Thiago Noronha, diretor das divisões de base do clube, presenteou Escudero com duas camisas oficiais e reconheceu a importância do ex-atleta na participação da equipe leonina na competição internacional. O gestor ressaltou o trabalho que feito na Argentina.

“Damián Escudero proporcionou para o nosso clube e a nossa base um torneio internacional na Argentina. Aproveitamos para fincar a nossa marca tanto para captação como parceria na Argentina, um país tão rico em jogadores”, disse Thiago Noronha.

Escudero teve passagem marcante no Vitória entre 2013 e 2015. Por aqui, ele foi campeão baiano em 2013 e foi determinante na boa campanha do clube no Brasileirão do mesmo ano, onde terminou na quinta colocação. Escudeus, como é carinhosamente chamado pela torcida rubro-negra, foi determinante na campanha do acesso a Série A, em 2015. Ele agradeceu os presentes recebidos.

“Pra mim é muito gratificante. Tenho uma admiração muito grande (pelo Vitória) e foi uma satisfação recebê-los aqui”, resumiu o agora ex-jogador e atualmente empresário de futebol.

Formado no Racing, Escudero passou por Boca Juniors, Valladolid e Villareal-ESP, além do Puebla-MEX. Ele encerrou a carreira em 2019, quando defendeu o Cuiabá. No Brasil, atuou por Grêmio e Atlético-MG. Identificado com o Vitória, vestiu a camisa rubro-negra em 100 oportunidades, com 19 gols marcados e mais 11 assistências.