Improviso: Camutanga está fora e volante será titular contra o Galo

Caio Vinícius será titular contra o Atlético-MG - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O zagueiro Camutanga sentiu um desconforto no joelho durante o aquecimento e será substituído pelo volante Caio Vinícius na partida contra o Atlético-MG. A bola rola às 18h30 desta quinta-feira, 20, no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Cáceres, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Léo Naldi, Luan Santos, Willian Oliveira e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.