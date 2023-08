Ingressos para Vitória e Botafogo-SP já estão disponíveis

Com a expectativa de casa lotada, o Vitória iniciou as vendas de ingressos para o jogo contra o Botafogo-SP, que acontece nesta sexta-feira, 18, às 19h, no Barradão, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Os ingressos, que variam entre R$ 40 e R$ 120, estão sendo comercializados pela internet. O torcedor também pode encontrar as entradas nos shoppings Capemi, Salvador, Salvador Norte, Paralela e nas bilheterias do Barradão, que abrem às 12h do dia do jogo.

Para o setor da arquibancada, os preços são R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira). As cadeiras estão sendo comercializadas por R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira).

O Vitória está na segunda colocação da Série B e esperar contar com seu torcedor para continuar firme no grupo dos quatro primeiros que sobem para a Série A.