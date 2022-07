Invicto, João Burse prega cautela “Vamos jogo a jogo”

Com duas vitórias (Figueirense e São José) e um empate (Altos) desde que chegou ao comando do Vitória, o técnico João Burse vive o momento de evolução do Rubro-Negro. Se antes o objetivo era se distanciar do Z-4, agora o time baiano já pode entrar no G-8 na próxima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.



"Vamos comemorar essa vitória e temos uma semana de trabalho, de dedicação e vamos jogo a jogo", disse o treinador do Vitória.

Com a vitória por 2 a 1 contra o São José, o Rubro-Negro ocupa a décima segunda colocação com 18 pontos, dois a menos que o São José e Volta Redonda, primeiros times dentro da zona de classificação.

Apesar da proximidade ao G-8, o treinador prefere focar no próximo adversário. “Nosso futuro hoje é somente a semana que vem para trabalhar, se dedicar e focar no jogo que a gente tem contra o Paysandu", disse João Burse.

O Vitória volta à campo contra o Paysandu no domingo,17, às 16h, no Barradão, pela décima quinta rodada da Série do Campeonato Brasileiro.