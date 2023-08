Iury Castilho comemora gol na estreia: “Resultado da entrega do grupo”

O Vitória conseguiu somar um ponto importante contra a Ponte Preta, fora de casa. O Rubro-Negro baiano sofreu dois gols no início da partida, contudo teve força para empatar a partida por 2 a 2, no estádio Moisés Lucarelli, pela 20ª rodada da Série B.

O atacante Iury Castilho estreou com o pé direito ao balançar as redes, em Campinas. Recém-chegado ao Leão da Barra, ele celebrou o gol marcado e destacou a luta do grupo no momemto adverso do jogo.

“Graças a Deus consegui estrear com gol. É resultado da entrega do grupo. Demos mole no primeiro tempo, mas mostramos que esse grupo é guerreiro para buscar esse ponto fora de casa. Agora é focar no próximo jogo dentro da nossa casa”, comentou o camisa 19 ao canal SporTV.

O Leão da Barra mira as atenções para o próximo jogo pela segundona. Os comandados de Léo Condé enfrentam o ABC, na próxima quarta-feira, 2, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada. Há quatro jogos sem perder, o Vitória ocupa a 2ª posição na classificação geral, com 38 pontos ganhos

.