Iury Castilho inicia transição e pode ser opção para o Vitória | A TARDE

O técnico Léo Condé deverá contar com um retorno importante para o importante compromisso diante do Novorizontino. Recuperado de um problema, o atacante Iury Castilho pode ser opção para o jogo no interior de São Paulo, pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Acometido de lesão no músculo posterior da coxa direita, Castilho ficou de fora do time nas duas últimas partidas. O jogador iniciou a fase de transição física nesta terça-feira, 7, durante a reapresentação no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura. Em entrevista a Rádio Sociedade, ele se colocou à disposição e se mostrou motivado a ajudar o time.

"A gente já começa a transição e se Deus quiser eu esteja 100% para ajudar a equipe no próximo jogo. A gente vai pra ajudar e dar a vida", comentou Castilho.

Contratado junto ao Cuiabá, Iury Castilho é titular do ataque do Vitória. Com a camisa rubro-negra, ele tem 13 jogos disputados e três gols marcados na Série B.