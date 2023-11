Iury Castilho será submetido a exame de imagem nesta quarta, 1 | A TARDE

O atacante Iury Castilho segue na condição de dúvida para o jogo contra o Vila Nova, marcado para o próximo domingo, 5, às 18h, no Barradão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O atleta está acometido de uma lesão muscular na coxa direita.

Segundo apuração da equipe de reportagem do Portal A TARDE, Castilho será reavaliado pelo departamento médico e será submetido a um exame de imagem. Devido a gravidade da lesão, a tendência é que ele permaneça em tratamento por mais uma semana.

Castilho foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo na partida contra o Sampaio Corrêa. Após receber um cruzamento na área, ele esticou a perna

Contratado junto ao Cuiabá, Iury Castilho é titular do ataque do Vitória. Com a camisa rubro-negra, ele tem 13 jogos disputados e três gols marcados.