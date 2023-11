Jogador do Vitória é vítima de racismo: "Por isso Hitler matava vocês" | A TARDE

O atacante do Vitória, Welder, foi vítima de ofensa racista após a partida do Rubro-negra contra o Sampaio Corrêa. O crime foi cometido através do Instagram.

Welder utilizou sua rede social para expor a mensagem ofensiva recebida no Instagram. “Faz o gol macaco imundo, por isso Hitler matava vcs malditos, voltem pra africa”, disse o agressor, que não teve o nome identificado.

Lamentável isso aqui.



Welder, atacante do Vitória, sofre racismo após jogo contra Sampaio Corrêa; pic.twitter.com/PefmqD7FoR — Vitória Online 🦁 (@vitoriaonlinee) October 21, 2023

O Vitória venceu o Sampaio Corrêa em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no estádio Castelão, no Maranhão. O gol do Leão foi marcado por Osvaldo, aos 38' do primeiro tempo.