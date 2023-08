Jogadores do Vitória são furtados no Barradão; clube lamenta

Nem tudo foi festa para os jogadores do Vitória após o apito final dado pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique. Os jogadores Vicente e Dionísio foram vítimas de furto durante a partida contra a Chapecoense. Os dois estavam presentes nas cadeiras do Barradão. O clube emitiu uma nota lamentando o ocorrido com os seus atletas.

De acordo com Vicente, que compartilhou a informação em seu perfil no Instagram, ocorreu um incidente lamentável em que foram furtados dois celulares, sendo um iPhone 12 Pro Max e um iPhone XR, juntamente com uma carteira preta contendo cartões e documentos em nome de Dionísio Pereira de Souza Neto. O atleta descreveu o ocorrido em seu Story na rede social.

No início da tarde desta terça-feira, 25, o Vitória divulgou uma nota lamentando o ocorrido.

Confira a nota:

O EC Vitória lamenta o ocorrido ontem à noite no Barradão, após o jogo contra a Chapecoense, quando o atleta Dionísio foi vítima de um furto.

Reconhecido pelos torcedores, Dionísio atendeu aos pedidos para tirar fotos, e o ladrão se aproveitou do momento para furtar uma carteira preta com documentos e cartões, e dois aparelhos celulares.

O atleta já adotou providências para bloquear os cartões, pois fizeram compras no valor de R$500,00.

O clube tentará com auxílio das câmeras instaladas no estádio identificar o autor do furto, e fará gestões junto aos órgãos públicos para reforçar a segurança em dia de jogo.

Dionísio estava acompanhado do companheiro Vicente e de seu empresário.