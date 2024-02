Jogadores questionam arbitragem de Jequié e Vitória: "foi vergonhoso" | A TARDE

A partida entre Jequié e Vitória, disputada na noite desta quarta-feira, 31, ficou marcada por grande reclamação por parte dos jogadores e comissão técnica do Leão da Barra, a respeito da arbitragem. Os rubro-negros questionaram muito a não marcação de um pênalti e a anulação de um gol, que poderia empatar, e possivelmente, virar o jogo para a equipe de Léo Condé. A partida terminou 1 a 0 para o time da ‘Cidade do Sol’, que marcou o tento do triunfo nos acréscimos da primeira etapa, depois de um belo chute de Matheus Azevedo.

Após o apito final, os jogadores do Esporte Clube Vitória fizeram declarações fortes contra a arbitragem da partida à Rádio Sociedade. O atacante Alerrandro lamentou o ocorrido no jogo: “Cara, eu acho que foi vergonhoso o que aconteceu aqui hoje. Mas isso aí não vai mudar nada, a gente tem que voltar e recuperar e fazer uma boa estreia na Copa do Nordeste”.

O lateral-esquerdo Patric Calmon, mais conhecido como PK, questionou a decisão da arbitragem ao anular o gol marcado pelo Leão da Barra: “Ele deu o gol para a gente, validou o gol, e só depois da comemoração que a bandeirinha levantou a bandeira e disse que o Caio estava em impedimento, que atrapalhou a ação do goleiro [...]. Então, a arbitragem hoje, infelizmente, ajudou para que a gente saísse com esse placar daqui”.

Inconformado com as decisões da arbitragem, o também lateral-esquerdo, Lucas Esteves, questionou o motivo dos árbitros não concederem entrevistas para falar dos erros cometidos: ‘’Tem que procurar os árbitros para darem entrevista, porque quando nós perdemos, temos que justificar os nossos erros. Então, tem que colocar os árbitros para justificarem os deles também”.

O Esporte Clube Vitória volta a campo neste domingo, 4, às 16h, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, contra o Altos-PI, no Estádio Lindolfo Monteiro, o ‘Lindolfinho’