Lateral é banido do futebol; Ex-Bahia está suspenso por 720 dias

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) baniu do futebol o lateral-esquerdo Marcos Vinícius, conhecido como Romário, e suspendeu o meia Gabriel Domingos, ex-jogador do Bahia. Ambos foram considerados culpados por participação no esquema de manipulação de resultados em jogos de futebol. Os dois casos foram quando os atletas jogavam no Vila Nova-GO e cabem recurso.

Romário recebeu uma penalidade mais dura. Além de ser eliminado do futebol, o defensor foi multado em R$ 25 mil. A decisão foi baseada no artigo 242 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que "prevê punição para aqueles que oferecem ou prometem vantagens indevidas a qualquer jogador com o intuito de influenciar o resultado de uma partida ou equivalente".

Já o meia Gabriel Domingos, foi suspenso por 720 dias das atividades profissionais e multado no valor de R$ 15 mil. A pena foi determinada no artigo 243 do CBJD, que "aborda a conduta de agir de forma deliberadamente prejudicial à equipe que o jogador defende". Vale salientar que os jogadores poderão recorrer ao tribunal pleno do STJD.

A Operação Penalidade Máxima II, iniciada pelo Ministério Púlico de Goiás, investiga esquemas de eventos combinados no futebol brasileiro. Já são meses de investigações, prisões preventivas, com jogadores investigados e denunciados.

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de seis Estados, expedidos pela 2ª Vara Estadual dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem ou Ocultação de Bens Direitos e Valores de Goiás.

:

Eduardo Bauermann, do Santos

Onitlasi Junior Moraes Rodrigues (“Moraes”), do Aparecidense/GO, ex-Juventude;

Gabriel Ferreira Neris, o Gabriel Tota, do Ypiranga-RS, ex-Juventude;

Jonathan Doin, que se apresenta como Paulo Miranda, hoje no Náutico e ex-jogador do Juventude;

Igor Aquino da Silva (Igor Cariús), Sport, ex-jogador do Cuiabá;

Matheus Phillipe Coutinho Gomes, ex-Sergipe;

Fernando Neto, do São Bernardo, ex-Operário-PR;

Kevin Lomónaco, do Bragantino