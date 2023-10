Lateral ex-Vitória 'pega ar' e cobra bicho atrasado: "Direito meu"

Após o presidente do Vitória, Fábio Mota, declarar em entrevista ao 'Canal do Dinâmico', no Youtube, que está tudo certo para a entrega dos 'bichos' para os jogadores em caso de acesso à Série A nesta temporada, o ex-lateral do clube, Alemão, não se segurou. Ele pegou ar com a declaração do dirigente, cobrando as premiações prometidas e que não foram pagas pelo 'presida' no ano passado, na subida do clube na disputa da Série C do Brasileirão.

O bafafá ocorreu em meio a uma postagem do canal nas redes sociais, na noite desta terça-feira (26). Na publicação, o apresentador Anderson Matos mencionou a afirmativa de Fábio Mota e o jogador deixou seu comentário com um: "Só observo!", ao lado do emoji de um olhinho.

Em seguida, alguns torcedores soltaram críticas direcionadas ao mesmo falando sobre quando atuou pelo Rubro-Negro. O jogador não ficou calado e respondeu aos comentários, ressaltando novamente que a dívida tem que ser paga independente de desempenho.

"Válido SUA opinião! Que única é exclusiva! SUA! Se fui bem ou mal dentro de campo isso é irrelevante ao ponto de que qnd se faz o contrato não tá escrito se vc for bem vc recebe e se não for vc não recebe! Contrato existe pra ser cumprido! E de fato não aconteceu! Mas como fanático do futebol e torcedor vc tá certo, tem que defender! E eu sempre torci pro leão independente do clube que jogo, e @andersonmatos93 é minha prova! Só que tenho duas filhas pra criar e o que FOR de direito meu, eu vou atrás amigão! Saudações!", disparou o atleta.

Ainda na bruxa pelo caso, e em tom de desabafo, o lateral, agora jogador do ABC, concorrente do Vitória na Série B e lanterna da competição, se defendeu também das críticas às suas atuações. "O injusto corre a ruína ‘vc é falho‘ pegou 2 erros que só acho q 1 foi concreto! Contra Figueirense! Mas dos dois contra q vc diz eu provo 4-2 ao contrário vc quer? Enfim bju do magro! Fui", finalizou ele, fazendo menção ao gol contra marcado diante do Figueirense, no quadrangular final da Série C de 2022.

Alemão chegou ao Rubro-Negro baiano na temporada de 2022, onde jogou por 30 jogos. Após um período de oscilação, ele conseguiu tomar a titularidade da equipe na reta final da Série C, porém, não foi o suficiente para sacramentar a permanência neste ano. Por isso, o lateral-direito deixou a equipe ainda no fim da terceira divisão, após o acesso para a Segundona.