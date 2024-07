Leão encara o Galo em busca do embalo para sair do Z-4

- Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória tem uma grande oportunidade de aproveitar o melhor momento do clube na Série A do Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. Após três jogos sem perder, com dois empates e um triunfo – cinco pontos conquistados de nove – o Leão vem evoluindo e vai enfrentar o Atlético Mineiro, hoje, às 18h30, no Barradão, pela 10ª rodada do Brasileiro.

Além da fase positiva, o confronto será com um Galo sem alguns dos principais jogadores da equipe – o lateral Guilherme Arana, atualmente na Seleção Brasileira, a dupla de ataque Hulk e Paulinho, ambos suspensos por cartão vermelho, e o atacante Vargas também fora, defendendo o Chile na Copa América.

Junto aos desfalques, o time mineiro vem emocionalmente desgastado, após um confronto tenso com o Palmeiras em que teve dois expulsos e sofreu goleada de 4 a 0 em casa.

O Rubro-Negro, por sua vez, vem com praticamente a mesma equipe que entrou em campo nas últimas partidas. A única mudança é na lateral-direita, com a entrada de Raul Cácera na vaga Willean Lepo, que recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo sobre o Internacional, no último domingo.

Nos dois treinos da semana, o técnico Thiago Carpini realizou alguns testes na equipe e jogadores como Culebra, Jean Mota e Zé Hugo devem entrar ao longo da partida. Ele ainda não conta com diversos jogadores, que estão se recuperando de lesão ou na transição, a exemplo do atacante Iury Castilho e dos volantes Dudu e Rodrigo Andrade. Já o meio Daniel Júnior foi relacionado e será uma opção no banco.

Volante goleador

A trinca do meio de campo segue formada por Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira. Este, que mudou de posição na ‘era Carpini’, tem pisado mais na área, além de cumprir suas funções defensivas e armação, e marcou dois gols nos últimos jogos, sendo três no total. Willian Oliveira não apenas é o maior goleador do Leão no Brasileirão, como também ocupa a vice-artilharia da competição, ao lado de diversos atletas, de outras equipes.

No ataque, o meia Matheuzinho, que tem atuado beirada pelo lado direito, o ponta Osvaldo, na esquerda, e o centroavante Alerrandro, na frente, continuam com a missão ofensiva. O meia rubro-negro teve uma queda de rencimento nos últimos jogos e está visivelmente desgastado com a sequência intensa, mas Carpini deve priorizar a manutenção da equipe que vem funcionando para acumular mais força na briga pelos três pontos, fundamentais para o Vitória.