Léo Condé aprova "performance" do Vitória em estreia na temporada | A TARDE

O Vitória começou 2024 da mesma maneira que terminou 2023. A sequência do trabalho de Léo Condé manteve a consistência defensiva do time e a efetividade no ataque. Na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Valfredão, o atual campeão da Série B venceu o Jacuipense por 1 a 0 na 1ª rodada do Campeonato Baiano.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador rubro-negro avaliou a estreia do Vitória como positiva, considerando que o grupo teve menos de 15 dias de pré-temporada e mesmo assim entregou um bom desempenho.

“Com certeza [eu aprovei a estreia], não só pelo resultado positivo, mas principalmente pela performance da equipe. No jogo de estreia tivemos apenas 13 dias de preparação, um campo muito difícil de jogar, um campo pesado, um adversário que conhece o campo e também tem um bom trabalho já. A gente conseguiu ter o controle do jogo desde o início, a gente criou muitas situações de gols, principalmente no final do primeiro tempo. Ao longo do segundo tempo poderíamos ter vencido até de uma maneira mais tranquila. Eu saio satisfeito pela performance da equipe como todo, tanto individual quanto coletiva”, analisou Condé.

Contra o Jacuipense, cinco dos 14 contratados pelo Vitória tiveram a oportunidade de jogar alguns minutos e estrear com a camisa do Rubro-Negro. PK, Willian Oliveira e Caio Dantas começaram como titulares, enquanto Lucas Esteves e Eryc Castillo entraram na etapa final. Para a próxima partida, Condé deve contar com outros reforços regularizados, mas pregou cautela para a utilização deles.

“A ideia é, nesse momento, ir mantendo uma base e lançar esses jogadores que chegaram de forma gradativa, para termos um certo cuidado. Tanto para não desequilibrar a equipe, quanto para não perder aquilo que a gente tem de melhor, que é o conjunto, nem também para acelerar um processo e a gente correr risco de ter um jogador lesionado”, explicou o treinador.

Agora o Vitória se prepara para encarar o Bahia de Feira na 2ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 20, no Barradão, em Salvador. Já o Jacuipense vai até Juazeiro no dia seguinte para enfrentar a Juazeirense no Estádio Adauto Moraes, às 18h30.