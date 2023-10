Léo Condé comanda treino técnico do Vitória com foco no Sampaio | A TARDE

O Vitória encara o Sampaio Corrêa, às 19h de sexta-feira, 20, no estádio Castelão, em São Luís, pela 33ª rodada da Série B. O segundo dia de preparação do Rubro-Negro para o confronto ainda não contou com os titulares diante do Guarani, que cumpriram o protocolo pós-jogo com exercícios na academia e corrida leve em torno dos campos.

Camutanga, que estava de casamento marcado para esta terça-feira, 17, foi liberado pelo clube. O resto do grupo, após o aquecimento, participou de dois exercícios técnicos sob o comando do técnico Léo Condé no CT Manoel Pontes Tanajura.



O volante Matheus Trindade, que voltou a treinar com o grupo na segunda-feira, 16, participou integralmente das atividades, enquanto Zeca, que está no segundo dia de transição, ficou sob a supervisão do preparador físico assistente e realizou trabalhos de transição.



Líder da Série B com 61 pontos em 32 rodadas, o Vitória volta a treinar na tarde desta quarta-feira, 18. No dia seguinte, o Rubro-Negro tem atividade programada pela manhã, já que no período da tarde viaja para São Luís.