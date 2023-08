Léo Condé enaltece boa campanha do Vitória: "Que continue até o final"

Na tarde desta sexta-feira, 11, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê, no Barradão. O comandante Rubro-Negro inicialmente comentou que a equipe segue focada no acesso a Série A sem fazer contas.

"Primeiro é importante destacar que a gente está focando no próximo jogo. Não estamos fazendo muita conta não. É claro que tem um número que, historicamente, com 62 ou 63 pontos dá acesso. Porém, pontuação esse ano está com uma pontuação elevada. Pode ser que precise de 65, 66 pontos para cima. É claro que vai depender da sequência nesse returno. O equilíbrio é muito grande entre os jogos, acabam acontecendo muitos empates. Essa pontuação de repente, pode baixar. Estamos trabalhando no próximo jogo, para fazer o máximo de pontos, principalmente jogando dentro de casa. De 10 jogos, conseguimos oito vitórias. E assim espero que continue até o final", explicou.

O Ceará vive um momento de instabilidade, com troca de treinadores e pressão da torcida. A equipe é comandada pelo experiente Guto Ferreira. O treinador Rubro-Negro projeta o jogo contra o alvinegro. Ele ressalta dificuldades e espera o apoio da torcida no Barradão.

"O Ceará, antes da competição, era apontado como um dos principais favoritos, por tanto tempo que ficou na série A e com investimento alto. Não iniciou bem a competição, teve troca de dois treinadores. Agora a chegada de Guto, que é experiente, conhece a divisão também. Contrataram muitos jogadores, talvez seja o clube que mais gastou nessa última janela. Não tem jogo fácil. Além de ser um clássico nordestino. Onde a gente tem muito respeito, mas sabemos que vamos tentar impor nossa força aqui no Barradão como a gente já apresentou em vários jogos", avaliou.

O lateral-esquerdo Felipe Vieira estará a disposição contra o Ceará. A equipe conta com Marcelo e o recém-chegado Edson Lucas como opções, além de Matheusinho. Condé não quis trazer pistas da equipe.

"São todos atletas com características diferentes. Felipe está trabalhando, estamos avaliando se ele está em condições de jogar. Matheusinho é meia, mas fez essa função de ala muito bem nos últimos jogos. Talvez um dos poucos que teve uma atuação convincente contra o Londrina. Temos também Marcelo, que tem uma característica mais defensiva, Edson chegou agora. Não vou abrir a possibilidade que vamos mandar para o jogo, mas tenho em mente a equipe definida para a partida"

Perguntado sobre uma disputa indireta pelo título da Série B entre Vitória e Sport, Léo Condé acredita que há pelo menos mais times na briga.

"O campeonato é muito difícil. O Enderson é um treinador que já tem vários acessos de Série B e sabe como é difícil. E a gente por experiência de anos anteriores também. É claro que de 22 rodadas, a gente conseguiu se manter entre os primeiros colocados em 20. Viramos o turno na liderança da competição que é muito importante. Mas, agora vai ser natural seis, não vejo só Sport e Vitória, e sim sete equipes brigando tanto pelo acesso quanto pelo título. Tudo pode acontecer na reta final de competição", concluiu.