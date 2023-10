Léo Condé projeta reta final da Série B: "Nossa Copa do Mundo" | A TARDE

Líder da Série B com 58 pontos, o Vitória terá sete decisões pela frente, rumo ao acesso a Série A. A primeira delas será neste domingo, 15, às 18h, contra o Guarani, no Barradão. Léo Condé segue com a ideia de pensar jogo a jogo e diz que as partidas tem um peso de Copa do Mundo.



"Sem dúvida nenhuma, agora, mais do que nunca, o planejamento é sempre o foco no próximo jogo. São sete grandes decisões que vamos ter pela frente, talvez a nossa Copa do Mundo aí, que são sete jogos. Vamos precisar, nesta reta final, encarar os jogos dessa maneira, não pode ser diferente disso não, até porque o campeonato está muito ajustado", disse o comandante em entrevista coletiva.

Em fase final de recuperação de lesão, o volante Matheus Trindade e o lateral Zeca estão em transição. Os jogadores seguem fora do time e serão preparados para o compromisso diante do Sampaio Corrêa, fora de casa, em São Luís-MA.

"A princípio não, eles estão na fase de transição, a gente está otimista de tê-los, a partir da semana que vem, aptos para jogar", revelou Léo.

O treinador elogiou o meia Giovanni Augusto, que se recuperou de uma fratura na costela e participou da reta final na derrota contra o Criciúma por 1 a0, na rodada passada. Condé não confirma que ele será titular contra o Guarani na vaga de Matheusinho e diz que o time ainda não está definido.

"O Giovanni, de todos os atletas que a gente tem no elenco, é o autêntico camisa 10, que conhece muito da posição, jogou a carreira inteira dessa forma. Alguns outros a gente improvisou, mas é o único que temos no elenco que exerce essa função desde as categorias de base. Infelizmente, no melhor momento dele, teve lesão grave na costela, mas a gente já conseguiu colocar ele um pouco na última partida, vem trabalhando ao longo da semana. A gente está definindo se faz a opção de iniciar, de entrar no decorrer da partida, mas tenho total convicção que vai ser um jogador decisivo nestes jogos finais", explicou.

Se manter o mesmo desempenho contra equipes do G-4, onde o Leão derrotou Novorizontino e Sport no primeito turno, a equipe some doze pontos nas sete últimas rodadas, Tranquilo, Léo Conddé ressalta que atuar quatro partidas em casa das sete restantes, faz diferença.

"É normal ter esses recortes, tentar fazer essas comparações, mas são contextos diferentes. Essas sete rodadas vamos jogar quatro em casa e três fora, isso tem um peso e tem se mostrado dentro da competição. É claro que algumas equipes evoluíram e ajustaram muito neste período, outras nem tanto. Então, são contextos diferentes, cada jogo vai ter sua história, e a gente tem que trabalhar muito bem e fazer cada jogo melhor que o anterior para que a gente possa, no somatório geral, alcançar a pontuação necessária tanto para o acesso e, quem sabe, na busca, na briga por um possível título"

Melhor mandante da Série B, o Vitória tem excelente desempenho quando atua diante da torcida. O treinador do Leão crê no time eficiente e equilibrado, como foi durante a competição.

"Acredito que tem que ser o Vitória como vem sendo ao longo de toda competição, equilibrado, que vai buscar se impor, jogando em casa, mas, acima de tudo, bem estruturado para não ofertar contra-ataque para o adversário. Fazer um jogo seguro, a gente sabe que está sempre criando situações de gols e tem que estar bem estruturado defensivamente também para construir o resultado positivo"

"A expectativa é que a gente possa repetir, claro que são contextos diferentes, mas a gente passa, sim, para os jogadores, mostra que é possível. Que a gente está preparado para esses grandes confrontos, que a gente terá pela frente jogos decisivos, e a gente tem que sempre entrar com espírito e com grau de atenção elevados, como a gente entrou nessas duas partidas citadas", concluiu.