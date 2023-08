Léo Gamalho enaltece vitória em casa: "Luta da equipe até o final"

Vitória bateu o Ceará por 1 a 0 e se manteve no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão da Barra segue na segunda colocação com 44 pontos, um a menos que o líder Sport Recife.

Autor do gol Rubro-Negro, Léo Gamalho acredita que o campeonato chega no momento decisivo. O artilheiro do time com cinco gols na Série B ressalta a importância de vencer um concorrente direto do acesso.

"Foi muita luta da equipe até o final. A torcida reconheceu isso gritando time de guerreiro. É isso aí, não vai ser fácil. Digamos que a gente está no segundo turno e o campeonato pega fogo agora. Graças a Deus a gente já pegou o Ceará e ganhamos", disse o centroavante Rubro-Negro a Rádio Sociedade.

O Vitória terá mais uma partida diante da sua torcida. Na próxima sexta-feira, 18, o time do técnico Léo Condé recebe a visita do Botafogo-SP, às 19h, no Barradão.