Léo Gamalho tranquiliza torcida após cirurgia de câncer de pele

Submetido recentemente a uma cirurgia após descobrir um câncer de pele, o atacante Léo Gamalho, do Vitória, foi às redes sociais para tranquilizar os torcedores. No relato, o jogador de 37 anos afirmou estar bem e que "logo estará de volta".

"Obrigado nação rubro-negra e a todas as pessoas que têm me dado muito apoio através de mensagens. Muito obrigado pelas orações! Deus está no controle de tudo! Não se preocupem, estou bem, logo, logo estou de volta em nome de Jesus!", escreveu o jogador.

O câncer foi descoberto após Gamalho fazer um procedimento para retirar um sinal de pele, como disse o médico do Vitória, Luis Felipe Fernandes. A cirurgia de Léo Gamalho aconteceu na última sexta-feira, 9, e foi considerada um sucesso.

De acordo com o comunicado do Vitória, no procedimento, foram retiradas as margens do melanoma, visando diminuir a propagação da enfermidade.

Após período de repouso, Léo Gamalho se apresentará ao clube nesta segunda-feira, 12.

Com status de grande contratação para a temporada de 2023, Léo Gamalho chegou ao Vitória em dezembro de 2022. No Leão da Barra, o camisa 9 fez 14 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.