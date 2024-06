Logística atrasa preparação do Vitória para jogo contra o Internacional

Delegação rubro-negra durante embarque para Caxias do Sul - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após empatar com o Juventude por 1 a 1, o Vitória teve problemas no retorno para Salvador e a preparação para o compromisso diante do Internacional está atrasada. O duelo contra o colorado está marcado para este domingo, 16, no Barradão, válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe pedeu um dia de treinamentos.

O voo de retorno da equipe no Rio Grande do Sul foi cancelado. Com isso, a delegação foi obrigada a viajar de ônibus para Florianópolis na noite da última quarta-feira, 12.

De acordo com o assessoria de comunicação do clube, o grupo embarcou em um voo da capital catarinense com uma escala programada até Salvador. A preparação será iniciada com atividades regenerativas na tarde desta quinta-feira, 13.

Vindo de dois empates consecutivos, o Vitória chega a marca de há 11 jogos sem vitórias na temporada na temporada, sendo o oitavo no Brasileirão. Sem vencer desde seu retorno a Série A, o Leão da Barra é o lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos somados em oito partidas disputadas.