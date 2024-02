Luan é apresentado pelo Vitória e garante: "Estou 100% recuperado" | A TARDE

O Vitória apresentou oficialmente o meia Luan, de 30 anos, na manhã desta segunda-feira, 22. Rei da América em 2017, quando foi campeão da Libertadores com o Grêmio, o jogador concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa João Borges Bougê, no Barradão.

Ao apresentar o reforço, o presidente Fábio Mota destacou o apoio recebido pela Fatal Model, um dos patrocinadores do clube e revelou uma conversa com o jogador, que o motivou para aceitar a proposta do Rubro-Negro..

“A Fatal Model bancou todas as taxas da transferência de Luan e de todos os outros reforços”, agradeceu Fábio Mota. “Eu acho que Luan fará história nesse clube. Conversamos olho no olho e ele me dizia da vontade de jogar no Vitória”, completou o dirigente.

Uma das principais preocupações do torcedor ao receber a notícia da contratação de Luan foi a pouca minutagem do jogador nas últimas temporadas. Apesar disso, o meia garantiu que estava bem e que não conseguiu espaço no Grêmio, seu ex-clube, pois o time estava bem encaixado.

“Acho que essa questão de ter feito poucos jogos cria uma dúvida no torcedor, mas eu terminei o ano muito bem. Eu entendo que foi difícil entrar na equipe, respeitei o momento de cada e pude fazer parte treinando e indo para todos os jogos”, disse Luan.

Além dos problemas profissionais, Luan passou por questões pessoais que preferiu não comentar, mas garantiu estar recuperado. O jogador também não citou previsão para estrear, mas disse que estará pronto em poucos dias.

“São coisas particulares, o que eu tenho que mostrar é dentro de campo. Estou 100% recuperado em tudo na minha vida”, declarou. “Eu tô treinando há uma semana, me sentindo muito bem, treinei muito bem. Mas não gosto de colocar datas. Em poucos dias eu estou 100% para poder estrear”, afirmou o jogador.

Luan é apresentado com a camisa 7 do Vitória | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Luan ainda lembrou da relação com o lateral e capitão Zeca, com quem foi campeão dos Jogos Olímpicos em 2016 e que foi o único jogador do elenco do Vitória. Presente no vestiário do Barradão no jogo contra o Bahia de Feira, o meia também revelou suas primeiras impressões sobre o elenco.

“Zeca desde as olimpíadas já era meu parceiro, a gente se conhece desde pequeno. A gente se espelha nele para estar bem hoje. A maioria dos jogadores passa por isso, de altos e baixos, mas meu pensamento é fazer meu melhor mesmo”, contou Luan.

“Dos que estavam aqui o único que eu conhecia era o Zeca. Joguei contra o Muriel. O principal é que todos me receberam muito bem, é um grupo muito unido e isso é importante para conquistar os objetivos”, complementou.

Por fim, Luan elogiou a torcida do Vitória e valorizou a recepção calorosa que recebeu no aeroporto, quando desembarcou em Salvador e já vestiu a camisa do Vitória.

“Não teve muito o que falar, foi ali na primeira conversa com ele [Fábio Mota]. Depois eu vi a torcida, como eles são apaixonados. O sentimento é de receber o carinho do torcedor, então não tem outra forma de retribuir que não seja dentro de campo”, concluiu o reforço.

Líder do Campeonato Baiano após duas rodadas, o Vitória volta a campo nesta quarta-feira, 24, contra o Barcelona, pela 3ª rodada. A bola rola a partir das 21h30 no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.