Lucas Arcanjo completa 100 jogos pelo Vitória diante do Avaí

Titular da meta rubro-negra, o goleiro Lucas Arcanjo alcançará a marca expressiva de 100 jogos na partida contra o Avaí, neste sábado, 27, válida pela 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Arcanjo começou no time principal em maio de 2019, na derrota para o São Bento por 3 a 1, no Barradão, pela Série B. Em 2020, fez cinco jogos. Na temporada 2021, assumiu a titularidade e passou por instabilidades. Foram 47 jogos disputados, sendo 30 deles na Série B. Ele cometeu falhas especialmente na reta final e foi um dos atletas do elenco que caiu para a Série C.

Na disputa da terceirona em 2022, Lucas até iniciou como titular, mas teve um problema no ombro e atuou lesionado. Em sua recuperação da cirurgia, Dalton foi contratado e foi fundamental para a conquista do acesso a Série B. Ao todo, foram 26 jogos na meta.

"Com a questão da lesão, não tinha como continuar, joguei dois jogos da Série C com o ombro lesionado, tentei ir até o final, mas não consegui. Era grave. Aí o Dalton entrou, foi bem, fez excelentes jogos e conseguiu ajudar a gente no acesso", disse em coletiva.

O arqueiro cria da base superou as adversidades e deu a volta por cima em 2023. Com titularidade absoluta e respaldo do técnico Léo Condé, Lucas Arcanjo comemora o bom momento com a camisa rubro-negra e enaltece o trabalho em conjunto com jogadores e funcionários do clube.

"Sentimento de gratidão. Primeiramente a Deus. Foi um momento muito difícil, acho que para qualquer jogador passar por lesão não é nada fácil. Agradeço não só a Deus, mas a todos os funcionários do clube. Às vezes o torcedor só olha para 11 ou 22 atletas que estão ali no jogo, mas não sabem que atrás dos 22 atletas tem os funcionários, limpeza, cozinha. Isso nos fortalece a cada dia. Só agradecer à Deus e aos funcionários do clube, à família, aos amigos", agradeceu.

Ao todo, Lucas Willians Assis Arcanjo disputou um total de 99 partidas com as cores do Leão da Barra e sofreu um total de 86 gols. Antes dele, apenas Viafara (170) e Fernando Miguel (151) haviam ultrapassado a marca de 100 jogos como goleiro do Vitória.