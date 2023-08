Lucas Arcanjo prorroga vínculo com o Vitória até o fim de 2026

Em meio a contratações para reforçar o elenco para a segunda metade da Série B, o Vitória renovou com um dos destaques da excelente campanha que o clube faz. O goleiro Lucas Arcanjo teve seu vínculo com o Rubro-Negro prorrogado até o fim de 2026. O antigo contrato era válido até dezembro de 2024.

A renovação do jogador formado nas divisões de base do Vitória foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 26, e a informação foi confirmada pelo Portal A TARDE com a assessoria do clube.

Aos 24 anos, Lucas Arcanjo atuou em 18 partidas nesta Série B, ficando de fora apenas contra o Tombense, na 11ª rodada. Na ocasião, o goleiro sentiu dores no tornozelo e foi vetado pelo departamento médico.

Além de ajudar com defesas importantes, Arcanjo também tem se destacado com as reposições rápidas, que ajudam o time a contra-atacar os adversários. O goleiro, inclusive, soma duas assistências nesta Série B, contra Botafogo-SP e Atlético-GO.