Luiz Adriano já se encontra no Barradão para assinar com o Vitória | A TARDE

O Vitória pode anunciar um novo reforço em breve. O centroavante Luiz Adriano, de 36 anos, já se encontra no Estádio Manoel Barradas (Barradão), onde realiza exames médicos para fechar com o clube. A informação foi divulgada neste domingo, 3, pelo Canal do Dinâmico.

Luiz Adriano estava no Internacional, onde já disputou quatro jogos nesta temporada e não marcou gols. Em 2023, foram 46 partidas jogadas, com sete gols feitos e quatro assistências. A chegada do centroavante acontece em meio a rumores das saídas de Caio Dantas e Léo Gamalho.

Em sua carreira, o experiente atacante acumulou passagens de destaque por Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moscou e Palmeiras. Ele também jogou no Antalyaspor, da Turquia.

A melhor temporada de Luiz Adriano na carreira aconteceu em 2012/2013, quando, com a camisa do Shakhtar Donetsk, marcou 25 gols em 39 jogos. Pelo Palmeiras, em 2020, balançou as redes 20 vezes em 52 oportunidades.