Mainha confirmada: Ivete Sangalo é anunciada em festa do Vitória | A TARDE

A cantora Ivete Sangalo teve a presença confirmada na festa detítulo doVitória à Série A do Campeoanto Brasileiro. A festa acontece, neste domingo, 19, no Farol da Barra, a partir das 16h.

A notícia foi anunciada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, em sua conta oficial no Twitter. Em uma publicação entusiasmada, o prefeito escreveu: "Alô, pessoal! Acabei de saber de mais uma rubro-negra confirmada amanhã: @ivetesangalo! Todo mundo vai colar na comemoração do Leão!"

O Viória também postou nas redes sociais a confirmação da presença da estrela baiana. "Ivete Sangalo tá confirmada na festa do título domingo (19), no Farol da Barra. Ensaia a coreografia e se prepara!", postou o clube.



A festa contará com um trio elétrico com as presenças de Léo Santana, Guig Ghetto, Polly e O Malandro.

Ivete Sangalo é torcedora do Esporte Clube Vitória | Foto: @f7designer