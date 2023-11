Capitão do acesso, Zeca dedica título aos funcionários do clube | A TARDE

Capitão do acesso e do título do Esporte Clube Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral Zeca demonstrou toda sua felicidade ao final da partida contra o Sport, na noite deste sábado, 18, no Barradão. Em conversa com a equipe do Portal A Tarde, Zeca fez questão de lembrar da importância dos funcionários dos clubes na conquista.

“O troféu é um símbolo do título. O que vale são os funcionários, a torcida. Esse título vai mudar a vida de todo mundo e isso é o que importa. A gente tem que valorizar os funcionários, as pessoas que chegam mais cedo e nós jogadores reconhecemos isso”, disse.

Zeca, que tem contrato com o Vitória até o final do ano, disse que tem o clube como prioridade para o ano de 2024. “Chegaram algumas coisas no meio da temporada, minha prioridade é o Vitória. Passar a euforia da festa, estou no aguardo do presidente”, afirmou Zeca.