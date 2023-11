Vitória comemora título ao melhor estilo no Barradão | A TARDE

O jogo valia muito pela festa, mas não mudaria a situação do Vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão foi a campo contra o Sport com o título da Série B e o acesso à Série A.

Entretanto, o time do Vitória não entrou no clima do "já ganhou" e encarou a partida com seriedade. Aos 25 minutos da segunda etapa, Osvaldo acertou um chute espetacular de fora da área e abriu o placar no Barradão. A torcida, que já gritava "é campeão" antes da partida começar, soltou o grito de gol nas arquibancadas do Barradão.

Com o resultado, o Vitória chegou aos 72 pontos na Série B e tirou as chances do Sport chegar ao G4. O Leão da Ilha estacionou nos 60 pontos e tornou a tarefa de garantir o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro praticamente impossível.

Na última rodada da Série B, o Vitória enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Sport recebe o Sampaio Corrêa, na Ilha do Retiro. Todos os jogos da rodada acontecem às 17h.