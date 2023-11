Sócios do Vitória decidem e clube terá estrela no escudo | A TARDE

O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, anunciou neste sábado, 18, o resultado da enquente sobre a estrela no escudo do clube após o título da Série B. Segundo o dirigente, os sócios torcedores decidiram por colocar o adereço em cima do escudo do clube.

“Concluída a enquete, com 87% o sócio torcedor do Vitória decidiu que o escudo do clube terá uma estrela dourada na camisa”,disse o presidente.

O Leão joga contra o Sport às 17h, no Barradão. Os ingressos para a partida festiva acabaram desde a última quarta-feira, 15, e a torcida tem feito a festa desde o começo do dia. O estádio tem capacidade para 29 mil torcedores.

A votação foi realizada entre os mais de 32 mil sócios torcedores do Leão, através do site Sou Mias Vitória. Entretanto, antes mesmo do anuncio oficial, o escudo do clube pintado no muro no Barradão foi enfeitado com a estrela dourada.

O título da Série B foi a primeira conquista nacional da história do Vitória, 72º campeão no futebol brasileiro. Com a conquista, de quebra, o Rubro-Negro vê o histórico de provocações ser encerrado.