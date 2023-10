Mais de 20 mil torcedores estão garantidos para Vitória e Guarani | A TARDE

Vitória e Guarani se enfrentam neste domingo, 15, às 18h, no Barradão. A partida é válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com expectativa de casa cheia, a torcida promete fazer uma bela festa nas arquibancadas.

De acordo com a Rádio Sociedade da Bahia, 20 mil torcedores já estão garantidos para acompanhar a partida, entre check-ins e ingressos avulsos adquiridos por torcedores não sócios.

As vendas online continuam. As vendas nas lojas oficiais do clube nos Shoppings Capemi, Paralela, Salvador, Salvador Norte e Parque Shopping estarão disponíveis até este sábado, 16. Já nas bilheterias do Barradão, os bilhetes serão vendidos exclusivamente no dia do jogo, domingo, 15, das 10h às 19h.

O Leão da Barra é o líder da Segundona nacional, com 58 pontos ganhos em 31 partidas. A equipe tem três pontos a mais que o vice-líder Sport Recife, que tem 54.

Confira onde e como comprar:

INTERNET (para não sócios)

Sábado: 24h

Domingo: até às 19h

PONTOS FÍSICOS

Parque Shopping Lauro de Freitas (Loja Oficial)

Sábado: das 10h às 20h



Shopping Capemi (Loja do Leão)



Sábado: das 10h às 16h



Shopping Paralela (Loja do Feirão) e Shopping Salvador (Loja Oficial)



Sábado: das 10h às 21h



Salvador Norte Shopping (Loja Oficial)



Sábado: das 10h às 20h

Bilheterias do Barradão

Domingo: das 10h às 19h