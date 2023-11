Mais saídas da Toca! Lateral e volante dão adeus ao Leão | A TARDE

e também não ficarão no Rubro-Negro para disputar a elite futebol brasileiro do ano que vem.

Nas redes sociais do atacante Zé Hugo, Marcelo aparece em fotos, nesta quarta-feira (29), com malas e pronto para deixar Salvador. Vale lembrar que o atleta tinha contrato apenas até o fim deste ano com o time baiano.

“Vou te levar pra vida toda, te amo”, descreveu o recado do avançado na publicação ao companheiro.

Após chegar ao Vitória, por empréstimo do São José-RS para a Série B, Marcelo chegou a figurar na titularidade do Leão, porém perdeu espaço no fim do primeiro turno, sendo reserva na maioria dos jogos. Ao todo, ele disputou 19 partidas na competição, sem nenhuma contribuição para gol.

Cria da base dá adeus

Já o volante Léo Gomes, que é cria da base do Rubro-Negro, também vai pegar seu 'bonde'. Este ano, ele atuou em 29 partidas, com apenas um gol marcado.

O jogador tem negociações avançadas com um clube do Japão. "Sou muito grato ao Esporte Clube Vitória por todos esses anos, cheguei no clube um menino sonhador com apenas 13 anos de idade e hoje saio um homem pai de família. Queria agradecer a todos os funcionários, com certeza vocês foram fundamentais para meu crescimento, muito obrigado a todos vocês. Eu faço parte dessa historia, a escrevi e com certeza todos se lembrarão por muitos e muitos anos. [...] Obrigado Deus por me permitir viver isso dentro do clube que eu fui formado! Hoje encerro meu ciclo no clube que com certeza tem um espaço no meu coração para sempre! É um até logo", relatou o volante em uma postagem de despedida no Instagram.

Mais 12 atletas têm o contrato encerrando no fim de 2023 e devem também devem deixar o clube.