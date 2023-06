Marcelo destaca apoio da torcida do Vitória: "Nunca vivenciei isso"

Um dos destaques na defesa do Vitória na Série B é o lateral-esquerdo Marcelo. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 1, o camisa 6 disse enalteceu a festa da torcida rubro-negra no Barradão e diz não ter vivenciado algo semelhante.

"Nunca vivenciei isso. A torcida sempre apoiando o nosso time da melhor forma, independente da gente ter perdido nosso primeiro jogo em casa. E vem demonstrando estar ao nosso lado e com isso fortalece nossa equipe cada vez mais", revelou.

O Leão da Barra é o líder da segundona nacional, com 19 pontos somados em nove jogos disputados. Marcelo enalteceu o trabalho da equipe e garantiu que o time seguirá na briga pelo G-4.

"O nosso time vem fazendo bons jogos e isso é sempre bom estar entre os quatro. Com o elenco que a gente tem, a nossa equipe é muito forte. Pode ter certeza que a gente vai estar sempre na parte de cima da tabela. É muito bom sempre estar olhando pra cima, porque os adversdários sabem do nosso potencial e cada jogo eles vem estudando nosso time mais. E com isso nosso time fica mais fortalecido durante os jogos", comentou.

Poupado do último jogo contra o Avaí, Osvaldo retorna ao time titular. Principal jogador da equipe e vivendo grande fase, ele já deu sete assistências para gol.

"O Osvaldo é um jogador muito importante praa equipe. Não é a toa que ele é o líder de assistências. Com a volta dele, a nossa equipe ficará muito mais forte. E com o jogo em casa, a expectativa é fazer um bom jogo", disse Marcelo

Um dos pilares do sistema defensivo do Vitória, Marcelo foi titular em todos os nove jogos do Vitória na Série B.

"Cheguei aqui e já fui tratado muito bem na equipe também. O pessoal me deu muita confiança. Estou conseguindo fazer bons jogos graças a equipe. Tenho muita coisa a melhorar ainda, tanto na marcação quanto ofensivamente também. De acordo com o campeonato a gente vai melhorando e vamos aprimorando para chegar ao máximo", concluiu.