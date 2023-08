Mateus Gonçalves revela apoio do grupo a Léo Gamalho

Autor da assistência para o gol da vitória Rubro-Negra diante da Chapecoense, o atacante Mateus Gonçalves era um dos mais festejados pelo torcedor após o jogo no Barradão. Ele comentou sobre o bom cruzamento feito celebrou os três pontos conquistados diante de mais de 24 mil torcedores.

"Jogo bom. Era um jogo que a gente precisava dos três pontos pra fechar o turno bem, na liderança. E o cruzamento é isso. A gente busca treinar, melhorar e graças a Deus saiu um belo cruzamento pra o Gamalho fazer e fechar com os três pontos que era o mais importante", disse o camisa 7 em entrevista a Rádio Sociedade.

O Vitória encerrou o primeiro turno da Série B na liderança, com 37 pontos somados, três a mais que o Criciúma, quinto colocado. Mateus comenta que a pontuação da Série B de 2023 segue alta, porém pede concentração a equipe para a sequência da competição.

"Ainda acho que é uma pontuação ainda alta pro corte do turno. Nós temos que ter pés no chão, que ainda tem muito campeonato. É bom terminar o turno em primeiro. Agora é focar, ajustar que tem mais da metade do caminho pra gente trilhar", ponderou.

Léo Gamalho emocionou a todos após marcar o gol no fim do jogo. O camisa 9 passou por dificuldades desde quando chegou ao clube, desde a um corte no braço, até a descoberta recente de um câncer de pele. Mateus Gonçalves revela o carinho do grupo com o centroavante.

"Importante. O problema dele todos estavam sabendo. E a gente deu muita força pra ele. E ele voltar trabalhando sempre muito forte e fazendo gol, é muito importante pra sequência dele. É um cara muito esforçado, de grupo e todo mundo está feliz por ele", concluiu