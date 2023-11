Matheusinho celebra golaço no Barradão: "Feliz por ter arriscado" | A TARDE

Para a frustração dos mais de 29 mil rubro-negros presentes no Barradão no último domingo, 5, o empate por 1 a 1 com o Vila Nova adiou o sonho acesso do Vitória à Série A. Autor do gol rubro-negro, Matheusinho destacou a importância de seguir pontuando na reta final da Série B.

"Sempre bom estar pontuando. Não conseguimos o objetivo que era vencer, mas graças a Deus acertei o chute e conseguimos pontuar. Agora temos um jogo difícil contra o Novorizontino e agora é seguir pontuando para alcançar o objetivo", falou o camisa 7 em entrevista a Rádio Sociedade.

Canhoto, Matheusinho fez um belo gol de pé direito ao acertar um chute forte e superar o goleiro Dênis Júnior. Feliz por marcar seu segundo gol na Série B, o meia-atacante enalteceu o trabalho individual pelo êxito.

"Acertei um chute ali de direita que não costumo acertar. Isso é fruto de treinamento e de estar arriscando. Graças a Deus saí feliz por ter arriscado", finalizou.

Os comandados de Léo Condé terão uma semana de preparação para o compromisso fora de casa diante do Novorizontino. O jogo está marcado para o próximo domingo, 12, às 18h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP.

Com o resultado, o Vitória segue na liderança isolada da segundona, com 66 pontos ganhos. A equipe ampliou a vantagem de seis pontos para Juventude e Atlético-GO, segundo e terceiro colocados, respectivamente.