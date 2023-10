Matheuzinho faz parte da seleção da 30ª rodada da Série B | A TARDE

Autor do gol da vitória Rubro-Negra na partida contra o Tombense, o meia Matheuzinho foi o grande destaque do Vitória na ocasião. Por isso, o camisa 10 marcou presença na seleção da 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As notas são atribuídas pelo site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol. O jogador do Leão da Barra obteve média 7.9.

Matheuzinho tem 25 anos e foi adquirido pelo Vitória junto ao Ypiranga-RS. Ele vestiu a camisa Rubro-Negra em 19 oportunidades, sendo 12 como titular, com um gol e uma assistência.