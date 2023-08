Médico do Vitória revela detalhes da lesão de Giovanni Augusto

No final primeiro tempo do jogo contra o Ceará, o meia Giovanni Augusto se chocou com o lateral-esquerdo Paulo Victor e caiu reclamando de fortes dores na costela. O jogador saiu de ambulância direto para uma unidade de saúde mais próxima para um atendimento mais especializado.

De acordo com o departamento médico do clube, foi constatada uma fratura na região e a necessidade de intervenção cirúrgica para o caso. O jogador passou por uma drenagem no torax para melhorar sua respiração e segue em observação médica.

"Segundo informações que a gente teve da emergência, o Giovanni Augusto teve uma fratura na costela. Foi uma fratura só, mas foi insuficiente pra escapar ar pra dentro do tórax. Esse ar estava ocupando o espaço do pulmão e impedindo pra que ele fosse expandido. Foi feita uma indicação de drenagem do tórax. Ele vai será submetido a essa drenagem está noite para que o pulmão possa expandir e a função respiratória possa acontecer de forma normal. Ele deve ficar internado em unidade fechada, que é o protocolo pra este tipo de lesão, para ter observação respiratória", disse Drº Marcelo Cortes, médico do Vitória, em entrevista a Rádio Sociedade.

Apesar das dores na costela, Drº Marcelo explicou que a situação de Giovanni Augusto é estável. O tempo estimado de recuperação do jogador será de seis semanas.

"Ele está estável, com dor, mas está bem. Ele deve ficar internado alguns para esse escape de ar seja controlado. Quando ele receber alta, ele receberá o tratamento do departamento médico do Vitória por conta da fratura, que deve durar seis semana para estabilizar", detalhou.