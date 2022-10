Mota confirma atletas apalavrados e espera fim de punição em novembro

Com o acesso conquistado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória segue planejando a temporada 2023 e tentando equacionar as contas para encerrar 2022 sem débitos.

Para o próximo ano, o principal ponto é a contratação de jogadores e o pagamento de dívidas pendentes com o Boca Juniors (ARG) e Universidad Católica (EQU).

O presidente do Leão, Fábio Mota, adiantou a possibilidade acerto com atletas para chegar em novembro, quando o time se apresenta.

“Já temos um lateral-esquerdo, um zagueiro e dois laterais direitos apalavrados, mas não adianta contratar se a gente não pode inscrever jogadores”, declarou o presidente do Vitória em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.

O Rubro-Negro não pode inscrever atletas por conta da punição imposta pela FIFA por conta das negociações envolvendo os atacantes Jordy Caicedo e Walter Bou.

“No nosso planejamento, devemos pagar em novembro para que possamos inscrever até o dia 28 de novembro. Continuamos aguardando o Universidad Católica para a assinar a proposta e realizar o acordo [relativo a Caicedo]. Nosso débito é de 580 mil dólares e propomos realizar o pagamento de 150 mil dólares de entrada. Já o Boca não quer parcelar [a dívida de Bou] e precisamos realizar o pagamento de 330 mil dólares à vista”.

Os jogadores que possuem contrato com o Vitória estão programados para se reapresentarem no dia 28 de novembro. Dalton, Léo Gomes, Rafinha e Tréllez, que teriam o vínculo encerrado ao término da Série C, tiveram os contratos renovados.