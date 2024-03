Mota confirma procura de outros clubes por Condé e defende técnico | A TARDE

Presente na apresentação do meia Jean Mota nesta sexta-feira, 15, o presidente Fábio Mota conversou com exclusividade com a equipe do Portal A Tarde sobre o planejamento do clube para a sequência de 2024 e rechaçou apoio ao trabalho do técnico Léo Condé.

Ao Portal A TARDE, o mandatário rubro-negro falou das suas expectativas para a sequência da temporada, especialmente para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele ressalta que a meta é além da permanência na elite, classificar o Vitória para a Copa Sul-Americana e por consequência, ter um calendário internacional.

“Acho que a expectativa que todos estamos, tanto como presidente, torcedor, como todos é de fazer uma grande Série A, e nós nos esforçamos muito grande nessa janela para a gente poder reforçar bem a equipe e pensar no calendário internacional. O Vitória está entrando no Campeonato Brasileiro pensando em pelo menos uma vaga na Sul-Americana, a ideia é essa, para a gente ter no ano que vem o calendário internacional. Ano que vem muda tudo no futebol, começam as ligas, e é muito importante que a gente tenha um calendário internacional", disse Mota inicialmente.

Apesar das críticas de parte da torcida, o técnico Léo Condé está na história do rubro-negro baiano. Conquistou o acesso à elite com o título da Série B e por consequência levou o Vitória a Copa do Brasil de 2024, classificou o time para as semifinais do Campeonato Baiano após cinco anos e briga por uma das quatro vagas a segunda fase da Copa do Nordeste. Mota admitiu procuras de Santos e Botafogo por Condé, além de uma sondagem do Corinthians. Apesar disso, o treinador confia no projeto do clube.

"No futebol, assim como em tudo na vida, as críticas negativas se sobressaem às positivas. Léo Condé, com certeza, tem a grande maioria da torcida do lado dele, mas a minoria faz muito barulho, muita zuada e isso acaba repercutindo. Eu não sou partidário dessa tese de que ele recebe críticas da torcida do Vitória, ele recebe críticas de uma minoria da torcida do Vitória”.

O mandatário ainda continuou. “Léo Condé é um treinador que chegou e que entregou os resultados ao clube, continua prestigiado e continua treinador do vitória. Lógico que a gente sabia que o trabalho dele iria chamar a atenção. Logo quando concluiu o campeonato, o Santos veio pesado para cima dele, e deixarei bem claro que ele ficou no Vitória para receber menos do que ele que receberia no Santos, ele ficou pelo projeto, por ele me conhecer, por conhecer a diretoria, conhecer os atletas, pela forma como a gente conduz o clube. No segundo momento, ele teve sondagens do Corinthians e agora do Botafogo”, declarou o presidente rubro-negro”

Na última janela de transferências, o Vitória acertou com o zagueiro Reynaldo, os volantes Luan e Léo Naldi, os meias Jean Mota e Pablo, além do atacante Luiz Adriano. Fábio Mota entende que o clube vai ao mercado contratar entre dois a três reforços mirando as disputas da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro.

“A gente entende que precisa ainda de duas ou três peças. Temos bem avançadas com relação a uma das dessas peças e a gente espera abrir a janela que é dia 2 de abril até o dia 19 para a gente poder complementar o nosso planejamento. O nosso planejamento inicial era fazer a reposição dos atletas que saíram. É evidente que faremos um balanço das primeiras contratações. Mas em função do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil, a gente já estava planejando contratar de seis a oito e conseguimos contratar seis, faltam de duas a três peças para a gente poder fechar o elenco da Série A e da Copa do Brasil”, afirmou o gestor.

Após vencer o Barcelona de Ilhéus por 2 a 0 fora de casa, o Vitória conquistou boa vantagem na semifinal do Campeonato Baiano. Após cinco anos, a equipe está perto de voltar a decidir o estadual. Apesar disso, nas ruas a torcida já foca no clássico Ba-Vi, marcado para a próxima quarta-feira, 21, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste.

“Primeiro temos o jogo do Barcelona, então eu não vou falar do Ba-Vi antes do Barcelona. O Ba-Vi não chegou ainda, existe uma ordem de prioridades e nós estamos todos focados no jogo de domingo. Precisamos muito apoio do torcedor do vitória para esse jogo do domingo, tem seis anos que o Vitória não chega na final do campeonato. É sacramentar isso domingo, vencer bem para a gente depois disso falar do Ba-Vi”, ponderou.