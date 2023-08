Na liderança, Vitória tem chance de ‘revanche’ contra o Atlético-GO

As próximas duas partidas do Vitória são fundamentais para os seus horizontes na reta final da Série B. O time, atualmente na liderança, quer se consolidar na dianteira e, para isso, precisará recontar a história do primeiro turno, quando perdeu, após uma sequência de cinco triunfos, para Atlético Goianiense e Mirassol, verdadeiros banhos de água fria no histórico início de campeonato do Leão.

O desafio começa no duelo contra a equipe de Goiânia, neste domingo, às 18h, no estádio Castelo do Dragão, pela 25ª rodada da Segundona. Na oitava posição, o Atlético-GO quer voltar a disputar entre as primeiras posições para sonhar com a vaga para a primeira divisão. Já o Rubro-Negro, que tem 47 pontos e vem de grande sequência positiva, está garantido na primeira colocação após o fim da rodada e procura, portanto, se afastar do Sport, que perdeu de 2 a 1 para o Ituano, na última sexta, na Ilha do Retiro, em Recife, e das demais equipes do G-4.

No início do campeonato, o Vitória perdeu por 3 a 2 em uma partida acirrada no Barradão. O momento mais complicado do confronto, entretanto, ocorreu há mais de 10 anos.

Em 2010, o time precisava de um triunfo para evitar o rebaixamento para a Série B. O adversário na última rodada do campeonato era justamente o Dragão – adversário direto, com a mesma pontuação, mas que tinha a vantagem do empate. A equipe de Goiânia entrou fechada e segurou o resultado em 0 a 0, mesmo com a pressão rubro-negra e mais de 30 mil torcedores no Barradão.

A partida de hoje ocorre em um contexto positivo e propício para o Rubro-Negro fazer diferente. Além da liderança garantida, quase meio time retorna de suspensões e lesões. O técnico Léo Condé terá à disposição os zagueiros Camutanga e Yan Souto, os volantes Dudu e Jhonny Lucas e o meia Wellington Nem e o ponta Osvaldo. Desses jogadores, Camutanga e Dudu voltam ao time titular.

O volante Rodrigo Andrade e o lateral Railan, por outro lado, seguem na transição do departamento médico e devem retornar apenas contra o Mirassol, na próxima sexta, no Barradão.

A tendência é que o Rubro-Negro entre em campo com a mesma base do triunfo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Assim, Matheusinho deve seguir fazendo a função de meia armador e o ataque provavelmente será formado pelo ponta direita Mateus Gonçalves (ou Zé Hugo), o ponta esquerda Iury Castilho e o centroavante Léo Gamalho.

Na defesa, Camutanga retorna no lugar de João Victor para fazer dupla com Wagner Leonardo no sistema com dois zagueiros. O volante Dudu também deve começar ao lado Matheus Trindade. Nas laterais, Zeca, do lado direito, e Felipe Vieir a, completam, junto com o goleiro Lucas Arcanjo, a lista dos 11 jogadores que devem entrar em campo como titulares.

Retorno importante

O principal novidade do Leão para pegar o Dragão é o ponta Osvaldo, principal referência da equipe nas primeiras rodadas da Série B, peça central para o start da grande campanha que o Vitória vem realizando no campeonato. Voltando de contusão na coxa e ainda sem ritmo de jogo, ele provavelmente vai ficar inicialmente no banco e deve entrar ao longo da partida de hoje em Goiânia.

Se vencer, o Vitória chegará aos 50 pontos na Série B, abrindo cinco de vantagem para o segundo colocado, distância ainda não atingida pelo time, enquanto líder, na competição nacional deste ano – o que é um outro elemento que expressa a relevância do confronto. Visando ampliar essa diferença, o Rubro-Negro também terá a chance de “revanche” e de recontar a história, vencendo a organizada e geralmente perigosa equipe do Atlético-GO logo mais.