Nilton Almeida elogia planejamento orçamentário do Vitória para 2024 | A TARDE

Nilton Almeida, presidente do conselho deliberativo do Vitória, comentou sobre a proposta orçamentária. Na visão do gestor em entrevista ao Portal A TARDE, a aprovação por parte dos conselheiros será tranquila, por conta da estruturação do que foi apresentado pelo conselho gestor, capitaneado por Fábio Mota e Djalma Abreu.

"Costumo não opinar na condição de presidente do Deliberativo, eu sempre sou, inclusive, o último a votar. Mas, pelo que eu senti, alguns colegas conselheiros com o embasamento técnico bastante apurado, temos professores, temos auditores, eles estiveram aqui no clube, conversaram com o diretor financeiro e dizem que a peça está muito bem montada. Não há muitos problemas. Acredito que vamos aprovar sem maiores problemas, obviamente ouvindo todas as partes, sugestões, serão incorporadas ao texto, e é assim que se constrói, uma gestão democrática é o que a gente busca", disse Almeida.

Nilton Almeida disse que a proposta está condizente com a realidade que o clube terá em 2024. Ele acrescenta que o futebol atual se faz com inteligência na aplicação da gestão financeira.

"Li a peça. Não gosto de fazer projeções, mas me pareceu bem pé no chão, vamos usar essa palavra. A proposta, ela não tem exageros, ela está condizente e no meu entender, com tanto tempo que eu tenho aí de clube e acompanhando o futebol como nós acompanhamos, eu acho que é o mínimo necessário pra gente fazer uma boa campanha. Menos do que isso, nós estaríamos fadados a voltar à Série B no ano que vem. Então, futebol se faz com dinheiro, com muita inteligência, gestão na aplicação do dinheiro, mas o dinheiro é necessário. A proposta está bem enxuta e acho que não teremos maiores dificuldades em aprová-la hoje", comentou.

O Vitória chegou a marca recente de 34 mil sócios. Para Nilton Almeida, quanto mais torcedores se associarem e entenderem mais a vida política do clube, o debate será enriquecedor para trazer soluções administrativas em prol do futuro do Vitória.

"Essa alavancagem de sócios não é só para encher estádio. Nós temos que aumentar a vida política do clube. Quanto mais sócios o clube tem, mais rica se torna a discussão. Como eu disse, tem conselheiros aí, tem diversas matrizes. Diversas formações jurídicas, tem engenheiros, tem administradores, tem comunicadores. Então, isso tudo é que faz o clube grande. Então, com essa divulgação, eu espero que esses sócios, que dentro de pouco estão fazendo parte da AGE, então serão os conselheiros do clube que comecem já a entender como funciona o clube e venham o mais breve possível para elaborar nesse processo e a construção do clube", concluiu.