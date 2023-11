Nina Sag fala sobre a parceria com o Vitória: "Não à toa está na A" | A TARDE

O Esporte Clube Vitória herdou um apelido curioso após anunciar a parceria com a Fatal Model, plataforma de anúncios de acompanhantes, lá em fevereiro de 2023, muito antes da equipe começar a histórica campanha no Campeonato Brasileiro Série B, que consolidou a alcunha de “Time da Furança”.

O Leão da Barra foi o primeiro clube brasileiro a ser patrocinado pela empresa, e desde então, a relação tem se consolidado, saindo de um patrocínio apenas nas mangas dos uniformes, para o espaço mais importante na camisa de clube de futebol quando se trata de divulgação da marca: a barriga.

Tendo em vista essa parceria de sucesso, a reportagem do Portal A TARDE falou com exclusividade com Nina Sag, Diretora de Comunicação da Fatal Model, durante a realização do CONFUT Nordeste, nesta quinta-feira, 23, a respeito dessa inusitada colaboração entre a empresa e o clube centenário: “A parceria tem sido muito produtiva para ambos os lados, gerando muitos resultados, não é à toa que o Vitória agora está na Série A”.

A diretora aproveitou para salientar que todas as campanhas voltadas para o Vitória têm dado resultados positivos dentro da empresa: “Está sendo muito interessante. A prova disso é que a partir da parceria com o Vitória, nós conseguimos fechar com outros clubes para ampliar a divulgação da marca”.

Ainda durante a entrevista, Nina foi questionada pela equipe do Portal A TARDE a respeito da possível ampliação de parcerias com novas equipes em 2024 e afirmou que existe sim o interesse, mas que ainda não pode revelar nada: “Queremos estar em mais camisetas”.