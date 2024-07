No Barradão, Vitória é derrotado pelo novo líder do Brasileirão

Vitória x Botafogo, no Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória recebeu o Botafogo no Barradão na noite desta quinta-feira, 11, em jogo da 16ª rodada do Brasileirão e saiu de campo derrotado pelo placar de 1 a 0. O venezuelano Savarino marcou o único gol da partida, que colocou o Alvinegro na liderança da competição.

Mesmo com a derrota, o Vitória segue a três pontos da zona de rebaixamento, na 15ª colocação. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai enfrentar o Fortaleza fora de casa, na Arena Castelão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 21h30 de quarta-feira, 17.

O jogo

Tentando fazer valer o mando de campo, o Vitória foi para cima do Botafogo e conseguiu marcar logo aos 2 minutos, com Alerrandro. O árbitro, no entanto, marcou falta de Wagner Leonardo no goleiro John e anulou o lance. Parecia que o jogo seria movimentado, mas as equipes conseguiram se anular dentro de campo e quase não houve oportunidades de gol nos primeiros 45 minutos.

Pelo lado dos visitantes, a principal chance foi com o baiano Júnior Santos, aos 5 minutos. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Savarino do lado esquerdo e, na grande área, isolou a bola. Já o Rubro-Negro teve a chance de tirar o zero do placar aos 38, quando Matheusinho apareceu sozinho na grande área e concluiu de cabeça o cruzamento de PK, mas John fez a defesa.

A segunda etapa começou muito melhor e, com menos de cinco minutos, cada equipe teve uma chance. Primeiro, aos 3, Lucas Esteves partiu em velocidade com a bola dominada, driblou Lucas Halter e finalizou de pé direito, que não é o bom, para fora. O Botafogo respondeu na sequência com Júnior Santos, que foi lançado em velocidade e ficou cara a cara com Lucas Arcanjo, mas PK conseguiu travar no momento da finalização e salvou o Leão.

A partida esquentou e o Botafogo aumentou a intensidade. Aos 7, Gregore foi derrubado em cima da linha da grande área e o árbitro marcou pênalti para os visitantes. Eduardo cobrou, mas sentiu a coxa no momento da finalização e isolou a bola. Logo foi substituído por Tchê Tchê, que aos 16 aproveitou passe errado de Willean Lepo na defesa e finalizou. O chute saiu mascado e com desvio, mas Arcanjo conseguiu fazer a defesa. Na sobra, Savarino colocou o Alvinegro na liderança do Brasileirão.

Nos minutos finais o Vitória esboçou uma pressão sobre o Botafogo e por muito pouco não empatou. Aos 43, Jean Mota cobrou falta com capricho na cabeça de Wagner Leonardo, que tocou para o gol e obrigou John a fazer uma defesaça. No lance seguinte, em cobrança de escanteio, Janderson desviou na primeira trave e Jean Mota ficou livre para marcar, mas a finalização bateu nas costas de Damián Suárez e explodiu no travessão. No fim, o Botafogo administrou o resultado e garantiu três pontos.