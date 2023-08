No Barradão, Vitória encara o Botafogo-SP mirando a liderança

Hoje é dia de Vitória! Logo mais às 19h, o Vitória terá seu segundo compromisso consecutivo em casa. O compromisso será contra o Botafogo-SP, no Barradão, válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O momento das equipes na tabela é distinto.

Com 44 pontos ganhos, um menos que o líder Sport Recife, e vindo de vitória contra o Ceará na última rodada, o Rubro-Negro baiano luta pela liderança da competição. A tendência é que mais uma vez, o Barradão chegue a marca de mais de 20 mil torcedores apoiando o time. O Santuário Rubro-Negro já recebeu mais de 200 mil torcedores durante a disputa da Segundona.

Distante de forma segura da zona de rebaixamento, o Botinha vem de três empates seguidos sem gols e está há quatro jogos sem marcar. Devido ao número extenso de empates, brigar pelo acesso é uma meta complicada. Atualmente, a equipe ocupa a 11ª posição, com 33 pontos somados.

Léo Condé tem uma série de desfalques e traz novidades entre os relacionados

O time Rubro-Negro não contará novamente com o volante Rodrigo Andrade, o lateral-direito Railan e o atacante Osvaldo, todos em recuperação de lesão. Foram convocados 23 jogadores para a partida contra os paulistas, que consta com duas novidades.

O recém-chegado lateral-esquerdo Edson Lucas, última contratação do clube, e do jovem Fábio Soares, de 19 anos, que é atacante de beirada. Ele tem se destacado nos últimos anos no time Sub-20 e agradado o comandante durante os treinos.

Em contrapartida, a equipe terá desfalques importantes. Por suspensão, estão fora da partida os zagueiros Yan Souto e Camutanga, o volante Dudu, o meio-campista Jhonny Lucas e o atacante Wellington Nem. Além deles, o meia Giovanni Augusto está em recuperação de cirurgia após fraturar a costela.

Sobre os desfalques, Condé admitiu que conseguiu utilizar os atletas que tem a disposição no plantel, e também observando atletas oriundos das divisões de base.

"Acho que conseguimos aproveitar os jogadores que aqui estão, mas sempre estamos monitorando as categorias de base. Ainda é um pouco precoce, no entanto quero ter a oportunidade de resgatar esse trabalho na base; é um processo demorado. Para o jogo contra o Pantera, vamos avaliar e tentar escalar uma equipe competitiva", explicou o treinador.

Marcelo Chamusca está buscando uma formação ideal para o Pantera

O técnico Marcelo Chamusca terá o importante desfalque do volante Guilherme Madruga, suspenso pelo acúmulo de cartões. Existe a possibilidade do meia Luiz Henrique ser recuado, fazer a função de segundo volante e promover a entrada do atacante Toró. Em contrapartida, o time conta com os retornos do atacante Salatiel e do lateral-direito Thassio, que cumpriram suspensão no empate sem gols contra a Ponte Preta. Outra opção é o meia Osman, recuperado de lesão.

"Eu vou estudar o adversário e estudar nosso jogo contra a Ponte. Todas as possibilidades são possíveis. A origem do Luiz é como volante. O Toró temos tentado trabalhar dos dois lados para a gente ter um jogo entrelinhas pelo lado direito. Hoje a gente está com dificuldade maior em achar jogadores que comecem pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. A tentativa é de usar o Toró nos dois lados. Existe a possibilidade de ele iniciar. Existem várias possibilidades. A gente vai analisar nosso jogo, o adversário, e tomar a decisão com calma, com tranquilidade e montar um plano de jogo para um jogo muito difícil", explicou Chamusca.



Vitória x Botafogo-SP, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B



Local: Barradão, em Salvador-BA



Data: Sexta-feira, 18/08/2023

Horário: 19h

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ-Fifa)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira e Gustavo Mota Correia (ambos do RJ)

Quarto árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior (BA)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, João Victor, Wagner Leonardo e Felipe Vieira; Matheus Trindade, Gegê e Matheusinho; Iury Castilho, Léo Gamalho e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Pedro Rodrigues, Luiz Henrique, Tarik e Ivonei; Lucas Toró e Salatiel;. Técnico: Marcelo Chamusca.