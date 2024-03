No BID! Luan está regularizado e pode estrear pelo Vitória | A TARDE

O meio-campista Luan, ex-São Paulo, é o novo reforço do Esporte Clube Vitória para a temporada e já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID). O Leão da Barra tinha até às 00h desta quinta-feira, 7, para regularizar o atleta, entretanto, durante coletiva de imprensa realizada no Barradão, Fábio Mota deixou claro que apenas detalhes ainda impediam a regularização do jogador, mas que a situação seria resolvida rapidamente.

Em 2024, Luan não chegou a entrar em campo pelo São Paulo. No ano passado, disputou 28 partidas, marcando dois gols e distribuindo apenas uma assistência. O meio-campista chega ao Leão por empréstimo.