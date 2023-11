Novo estacionamento do Vitória será construído em frente ao Barradão | A TARDE

O estádio Manoel Barradas (Barradão) passará a contar com um novo estacionamento. A ordem para a construção do equipamento será assinada nesta quarta-feira, 15, com horário previsto para 10h, em solenidade que contará com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

Antiga reivindicação do clube, a solicitação será atendida pelo gestor da capital baiana, que será recepcionado pelo presidente do clube e ex-secretário de Salvador, Fábio Rios Mota, o vice-presidente Djalma Abreu, o diretor de patrimônio Iuri Mattos, além de outros dirigentes, conselheiros e torcedores.

De acordo com nota divulgada pela assessoria do clube, o novo estacionamento ficará localizado em frente ao estádio e prevê um tamanho de 38 mil metros quadrados com pavimentação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBQU).

O estacionamento terá capacidade aproximada para 1.500 carros, com iluminação e totalmente murado. Até o momento, ainda não há um prazo