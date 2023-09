Novo lateral-esquerdo se apresenta e assiste a treino na Toca do Leão

E tem cara nova na Toca do Leão. Contratado para suprir o desfalque de Felipe Vieira, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, o lateral-esquerdo Felippe Borges, ex-Confiança, já se apresentou ao Vitória e conheceu as dependências do clube.

O defensor acompanhou uma das atividades de preparação do elenco para a partida contra o Avaí, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Felippe realizou a bateria de exames médicos e testes físicos. Ele assinou contrato com o Rubro-Negro baiano até o final do ano.

Natural de Benro Gonçalves-RS, Felippe Borges tem 23 anos e se profissionalizou no Juventude. Ele acumula passagens por Boa Esporte-MG, Betim-MG, Remo-PA e Boston City Brasil. Ele atuou em 33 jogos pelo Confiança, sendo 18 na condição de titular na Série C.